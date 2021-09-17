Группа «Би-2» записала кавер на песню Земфиры

Группа «Би-2» выпустила трек «Почта», кавер на одноименную песню «Земфиры», которая вышла в EP певицы этим летом.

«ВнеZапно», — коротко написали музыканты «Би-2» в Instagram, представляя свой релиз и подчеркивая латинской буквой «з» значимость Земфиры.

Песня «Почта» вышла в мини-альбоме Земфиры «Ах» 28 июля. Кроме этой в альбоме еще три трека — «Ах», «Гудбай» и «Мелодрама».

EP Земфиры оказался более музыкально-оптимистичным в отличии от полноценного альбома «Бордерлайн», вышедшего в феврале. Альбом вызвал много споров среди поклонников певицы и музыкальных критиков.