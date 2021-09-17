НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Группа «Би-2» записала кавер на песню Земфиры

Источник:
Sibnet.ru
120 0

Группа «Би-2» выпустила трек «Почта», кавер на одноименную песню «Земфиры», которая вышла в EP певицы этим летом.

«ВнеZапно», — коротко написали музыканты «Би-2» в Instagram, представляя свой релиз и подчеркивая латинской буквой «з» значимость Земфиры.

Песня «Почта» вышла в мини-альбоме Земфиры «Ах» 28 июля. Кроме этой в альбоме еще три трека — «Ах», «Гудбай» и «Мелодрама».

EP Земфиры оказался более музыкально-оптимистичным в отличии от полноценного альбома «Бордерлайн», вышедшего в феврале. Альбом вызвал много споров среди поклонников певицы и музыкальных критиков.

Еще по теме
Песню бременских музыкантов спели на 11 языках. ВИДЕО
Нападающий «Сибири» Алексей Кручинин оказался поклонником КиШа
Владимир Пресняков выступит на Дне города в Омске
МакSим заинтриговала фанатов цифровым релизом песни «Заведи»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ростелеком провел интернет в отдаленные кузбасские поселки
Хоккейной «Сибири» не хватило шайбы до чуда в игре с «Динамо»
Супруги получили срок за смерть детей на пожаре
Новосибирцы отказались от ремонта в офисах после начала пандемии
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
Зеленский поставил условие для встречи с Путиным
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп предсказал крах США через три года
Набиуллина заявила о пиковых значениях инфляции в России
Выборы стартовали в России
Глава Еврокомиссии потребовала создать европейскую армию
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Самое обсуждаемое
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
25
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
25
Путин позвал граждан России на выборы
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
Sibnet.Ru