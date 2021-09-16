Клим Шипенко озвучил сюжет первого космического фильма «Вызов»

Сюжет первого снятого в космосе фильма «Вызов» будет посвящен женщине-врачу, которой предстоит выполнить непростую миссию, рассказал на в четверг режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции.

«В основе фильма лежит история, когда женщине-врачу, которая никаким образом не соприкасалась с космической сферой и не думала о космонавтике, предлагают полететь на МКС и спасти жизнь космонавту. То есть сделать то, что она делает на Земле, в условиях, которые не приспособлены к этому пока еще», — сказал Шипенко.

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Главную роль в картине исполняет актриса Юлия Пересильд, которая была утверждена после большого кастинга. По словам режиссера, одна часть фильма будет посвящена подготовке героини Пересильд к полету, а вторая — развернется непосредственно на МКС.

«Когда я придумывал концепцию этого проекта, я решил, что фильм должен быть близок и понятен всем людям, особенно большинству из нас — людей, которые не летали в космос», — сказал Шипенко.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур запланирован на 5 октября в соответствии с программой полета МКС. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток.