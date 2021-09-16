Коронавирусом заболели охранники Путина

Заболевшие коронавирусной инфекцией люди из окружения президента РФ Владимира Путина в основном являются сотрудниками, которые обеспечивают безопасность, работу и жизнедеятельность главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в окружении российского президента коронавирусом заболели не один или два человека, а десятки. По словам Пескова, безопасность Путина обеспечивает значительное количество людей.

«Кто-то был инфицирован, и поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей», — уточнил официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что заболевшие вовремя не ревакцинировались и поэтому заразились инфекцией, при этом практически все они переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме. Из-за вспышки инфекции Путин с 14 сентября вынужден был уйти на самоизоляцию.