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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Коронавирусом заболели охранники Путина

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Rakoon / CC0

Заболевшие коронавирусной инфекцией люди из окружения президента РФ Владимира Путина в основном являются сотрудниками, которые обеспечивают безопасность, работу и жизнедеятельность главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в окружении российского президента коронавирусом заболели не один или два человека, а десятки. По словам Пескова, безопасность Путина обеспечивает значительное количество людей.

«Кто-то был инфицирован, и поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей», — уточнил официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что заболевшие вовремя не ревакцинировались и поэтому заразились инфекцией, при этом практически все они переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме. Из-за вспышки инфекции Путин с 14 сентября вынужден был уйти на самоизоляцию.

Тема: Коронакризис
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Политика #Россия #Новости COVID19
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Топ комментариев

Иркут 69

Не только. В любой острой или непонятной для них ситуации готовятся отрубать связь... Дай им волю, так...

ychuxa

збс, в случае чс просто помирайте, к вам никто не придёт и связаться вы никак не сможете, чтобы вам...

Иркут 69

Он милостиво разрешил... Ну поклон ему до земли, олицетворению бога на земле 😀

Nik3316

Европа же поставляет Украине газ... о чем они?)
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