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Киркоров в роли Жар-Птицы рассмешил зрителей «Последнего богатыря»

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Филипп Киркоров сыграет Жар-Птицу в новой части сказочного фильма «Последний богатырь». Артист в образе фантазийного персонажа насмешил пользователей Сети.

«В сказочном приключении у меня невероятная роль. Я играю Жар-Птицу! Диковинную, яркую, волшебную… Для меня было невероятным удовольствием участвовать в проекте, тем более, когда я узнал, что за роль мне предстоит сыграть», — написал Киркоров в Instgaram.

В комментариях эта новость в сопровождении фотографий вызвала добрый смех. Пользователи Сети уверены, что эта роль создана для яркого и харизматичного Киркорова. Многие признались, что пойдут в кино только ради того, чтобы не пропускать подобное зрелище.

Фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» продолжит историю Ивана и Василисы. После торжества над злом они готовятся к свадьбе. В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Картина выйдет в прокат 23 декабря.

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Иркут 69

Не только. В любой острой или непонятной для них ситуации готовятся отрубать связь... Дай им волю, так...

ychuxa

збс, в случае чс просто помирайте, к вам никто не придёт и связаться вы никак не сможете, чтобы вам...

Иркут 69

Он милостиво разрешил... Ну поклон ему до земли, олицетворению бога на земле 😀

Nik3316

Европа же поставляет Украине газ... о чем они?)
Sibnet.Ru