Xiaomi представила первые умные очки

Компания Xiaomi официально представила концепт первых умных очков, которые в перспективе могут полноценно заменить смартфон.

Устройство оснащено четырехядерным процессором, аккумулятором, адаптером Wi-Fi и Bluetooth, парой камер. В качестве экрана выступает миниатюрная LED-панель диагональю всего лишь 0,13 дюйма.

Главной особенностью умных очков Xiaomi станет наличие огромного количества датчиков — их будет 497. Разработчики уверены, что устройство по своей интеллектуальности будет обгонять конкурентов.

Например, очки будут выводить все уведомления смартфона на собственный экран, отдавая приоритет самым важным. Кроме этого, очки поддерживают навигацию, могут сами звонить и принимать звонки, имеют память для хранения снимков со встроенной камеры.

Наличие встроенных микрофонов и громкоговорителей позволяет использовать голосовое управление. При этом внешне устройство выглядит практически неотличимо от обычных очков, а его вес — всего 51 грамм.