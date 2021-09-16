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Роскомнадзор опроверг блокировку Google Docs

Источник:
РБК
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Фото: © Google

Сервис Google Docs доступен в России, сообщения о его блокировке недостоверны, сообщает Роскомнадзор. Ранее некоторые интернет-сервисы зафиксировали проблемы с доступом к Google Docs для российских пользователей.

«Роскомнадзор неоднократно поднимал вопрос о необходимости исключения зависимости российских информационных систем <…> от зарубежных интернет-ресурсов», — цитирует представителя ведомства РБК.

Информацию о блокировке Google Docs распространили отслеживающие блокировки в интернете проекты GlobalCheck и «Роскомсвобода». По их мнение, это связано с публикацией предвыборной агитации сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

В начале сентября Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google выдавать в поисковых строках запрос «умное голосование», так как компания «Вулинтертрейд», занимающаяся переработкой овечьей шерсти, зарегистрировала его как собственный товарный знак.

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Топ комментариев

Иркут 69

Не только. В любой острой или непонятной для них ситуации готовятся отрубать связь... Дай им волю, так...

ychuxa

збс, в случае чс просто помирайте, к вам никто не придёт и связаться вы никак не сможете, чтобы вам...

Иркут 69

Он милостиво разрешил... Ну поклон ему до земли, олицетворению бога на земле 😀

Nik3316

Европа же поставляет Украине газ... о чем они?)
Sibnet.Ru