Роскомнадзор опроверг блокировку Google Docs

Сервис Google Docs доступен в России, сообщения о его блокировке недостоверны, сообщает Роскомнадзор. Ранее некоторые интернет-сервисы зафиксировали проблемы с доступом к Google Docs для российских пользователей.

«Роскомнадзор неоднократно поднимал вопрос о необходимости исключения зависимости российских информационных систем <…> от зарубежных интернет-ресурсов», — цитирует представителя ведомства РБК.

Информацию о блокировке Google Docs распространили отслеживающие блокировки в интернете проекты GlobalCheck и «Роскомсвобода». По их мнение, это связано с публикацией предвыборной агитации сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

В начале сентября Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google выдавать в поисковых строках запрос «умное голосование», так как компания «Вулинтертрейд», занимающаяся переработкой овечьей шерсти, зарегистрировала его как собственный товарный знак.