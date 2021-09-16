Прямые трансляции боев вернутся в Wink

Трансляции настоящих кулачных боев вернутся в видеосервис Wink в сентябре, все состязания будут транслироваться в реальном времени.

18 сентября, после двухмесячного перерыва, покажут трансляцию боевпрофессиональной организации MMA 1 «Наше дело». А 24 сентября снова сойдутся в бескомпромиссных поединках бойцы TOP DOG.

«Наше дело»

В первом осеннем турнире «Нашего дела» на ринге встретятся новички и уже закаленные бойцы. Состоится очередной этап Гран-при, причем в трех весовых категориях. Например, Эдуард Кузьминов и Максим Намитов уже имеют по две подряд победы в Гран-при, но третью завоюет только один из них.

Среди тяжеловесов на ринге поклонники ждут боя звезды промоушена Ивана Майданчука и Шарапутдина Магомедова, а также мастера досрочных побед Павла Бурлуцкого и Малика Канаева. Ну а в главной битве вечера встретятся известный многим блогер-боец Максим Новоселов и Иван Вичич.

Начало прямого эфира с турнира «Нашего дела» — 18 сентября в 21.00 по московскому времени.

TOP DOG

В турнирах TOP DOG выступают спортсмены (как мужчины, так и женщины), базовыми для которых могут быть другие единоборства: бокс, карате, кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой и даже регби.

Основные правила: бой проходит без перчаток; три раунда по две минуты; никакой борьбы в партере, ударов ногами и локтями; допускаются удары из клинча; после нокдауна у бойца есть десять секунд, чтобы подняться; ничья возможна. Бои проходят на круглом ринге, огражденном стогами сена.

В турнире сойдутся новички лиги и уже состоявшиеся звезды TOP DOG. У Алексея Мельника Мельникова пять боев, три из которых он закончил победами. Как изменится баланс результатов, покажет его встреча с Даником Весненком, который только недавно начал карьеру в TOP DOG с победы. Среди новичков будет Евгений Композитор Шопен, который проведет свой первый бой в лиге с Денисом Погодиным, уже имеющим за своими плечами победу.

Турнир TDFC 10 выйдет в прямом эфире 24 сентября с 20.00 по московскому времени.

До старта трансляций пользователи «винка» могут посмотреть фильмы из специально собранной коллекции «Фильмы про бои». В ней представлены 36 картин о самых популярных видах боев: MMA, бокс, каратэ, кунг-фу. В подборке только захватывающие дух фильмы о великих победах на ринге и в первую очередь — над собой.