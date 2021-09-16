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Супруги получили срок за смерть детей на пожаре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Андрея и Марины Аблизиных, которые оставили троих детей одних в доме с самодельной печкой, что привело к пожару, в котором дети погибли, сообщает прокуратура региона.

В суде установлено, что 15 октября 2020 года Аблизины оставили детей одних без присмотра (7 лет, 5 лет, 3 года) в деревянной постройке с самодельным печным отоплением в СНТ «Елочка-2».

По данным следствия, женщина затопила печь, не зафиксировала ее дверку, и направилась к своему мужу, находившемуся в строящемся доме, расположенном рядом. Произошел пожар, после тушения которого в деревянном строении нашли тела троих детей.

«Обвиняемые, увидев пожар, и достоверно понимая, что дети погибли, но опасаясь уголовной ответственности, не приняли мер к тушению пожара и с места преступления скрылись», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

Суд приговорил Аблизиных (каждого) к лишению свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В срок наказания было зачтено время их содержания под стражей за период с 15 октября 2020 года по 16 сентября 2021 года из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. По этой причине осужденные фактически отбыли наказание, назначенное судом (статья 72 УК РФ, статья 302 УПК РФ). Приговор не вступил в законную силу.

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