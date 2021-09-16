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Собчак описала отношения с бывшим мужем Виторганом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © xenia_sobchak, instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак ответила на упрек подписчицы в Instagram, что ведущая называет своего супруга Константина Богомолова «идеальным».

Фото с Богомоловым Собчак выложила в соцсеть в среду с подписью «Идеальный муж». Но одна из подписчиц упрекнула ее. «У вас у всех сначала идеальный, а потом развод и такой-сякой», — написала пользователь с ником ludmila_kor_.

«У меня фразы "такой-сякой" в отношениях близких никогда нет. С папой Платона мы в прекрасных отношениях», — ответила Собчак.

Виторган и Собчак познакомились и поженились в 2013 году. В 2016 — родился их первенец, сын Платон. Но уже через два года, в 2018, появились слухи о романе Собчак с Константином Богомоловым. Уже в конце 2018 года Собчак и Витогран объявили о разводе.

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