Новосибирцы отказались от ремонта в офисах после начала пандемии

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Спрос на ремонт офисов в Новосибирске упал более чем на 50%, сообщила Sibnet.ru пресс-служба сервиса «Авито».
Ремонт офисов в Новосибирске стали заказывать реже, чем в начале пандемии коронавируса. Его востребованность за последний год упала на 56%.
«Офисный ремонт стал несомненным трендом прошлого лета и осени – спрос на услуги в этой области тогда вырос вдвое. Пока сотрудники работали удаленно, и помещения простаивали, организации воспользовались возможностью привести офисы в порядок», – объяснил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.
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