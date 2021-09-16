Новосибирцы отказались от ремонта в офисах после начала пандемии

Спрос на ремонт офисов в Новосибирске упал более чем на 50%, сообщила Sibnet.ru пресс-служба сервиса «Авито».

Ремонт офисов в Новосибирске стали заказывать реже, чем в начале пандемии коронавируса. Его востребованность за последний год упала на 56%.

«Офисный ремонт стал несомненным трендом прошлого лета и осени – спрос на услуги в этой области тогда вырос вдвое. Пока сотрудники работали удаленно, и помещения простаивали, организации воспользовались возможностью привести офисы в порядок», – объяснил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.