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Российская армия получила первые комплексы С 500 «Прометей»

Источник:
ТАСС
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Фото: vitaly kuzmin / CC BY-SA 4.0

Новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» начала поставляться в российскую армию после завершения госиспытаний. Об этом заявил журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер Россию Юрий Борисов.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», — приводит ТАСС слова Борисова.

С-500 производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года. С-500 придет на смену ЗРС С-400 «Триумф».


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