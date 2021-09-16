Дожди вернутся в Новосибирск

Ветреная и дождливая погода вернется в Новосибирск на этой неделе, сообщил в четверг пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«(В субботу) 18 сентября на территории города Новосибирска ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, умеренный дождь», – говорится в сообщении.

В ночь на пятницу будет 10-12, днем – 21-23 градусов тепла. Днем возможен небольшой дождь. В субботу похолодает до 7-9 градусов ночью и 13-15 градусов днем.

Дождь вероятен также в воскресенье. В ночные часы будет 6-8, в дневные – 10-12 градусов. В понедельник ожидается 3-5 градусов ночью и 8-10 градусов днем, дожди продолжатся.