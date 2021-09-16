Газ взорвался в жилом доме в Омской области

Взрыв газа произошел в Таре Омской области, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме в ночь на четверг. Под завалами в доме находились два человека, их спасли пожарные.

«Из дома было эвакуировано два 50-литровых газовых баллона. Один из них имел признаки утечки газа», – говорится в сообщении.

В результате взрыва газа удалось избежать пожара. Пострадавших передали медикам, оба госпитализированы.