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Газ взорвался в жилом доме в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Омской области

Взрыв газа произошел в Таре Омской области, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме в ночь на четверг. Под завалами в доме находились два человека, их спасли пожарные.

«Из дома было эвакуировано два 50-литровых газовых баллона. Один из них имел признаки утечки газа», – говорится в сообщении.

В результате взрыва газа удалось избежать пожара. Пострадавших передали медикам, оба госпитализированы.

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