МВД опровергло войну с автомобильными шторками

Водители пожаловались на ужесточение санкций за автомобильные шторки на передних стеклах — инспекторы ГИБДД не только выписывают штраф, но и выдают предписание снять элемент. МВД заявило, что наказание не менялось уже 10 лет.

Раньше автоинспекторы выписывали штраф в 500 рублей за шторки или каркасные сетки на передних стеклах машины или ограничивались предупреждением. Теперь водителей заставляют снять элемент на месте или им выписывают предписание, невыполнение которого грозит снятием авто с учета, пишет издание Autonews.

Изменение, по версии автора материала, связано с тем, что каркасные шторки подвели под определения из техрегламента Таможенного союза и ПДД, согласно которому никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. По этой причине сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещены к использованию во время движения.

Информация об усилении ответственности за установку в автомобиле шторок не соответствует действительности. Административная ответственность за данное правонарушение существует более 10 лет, сообщило МВД РФ.

Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей, никаких изменений данной нормы не было и не планируется.