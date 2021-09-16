Летучая мышь залетела в новосибирский детсад

Летучая мышь залетела в детсад при школе №180 в Новосибирске, спасатели выпустили ее в лес возле зоопарка, сообщает Муниципально-аварийная служба (МАСС).

В четверг утром на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от администрации средней общеобразовательной школы №180 с дошкольным отделением.

«Именно в корпус, где находились дошкольники, утром залетела в окно летучая мышь, которая сидела под самым потолком на жалюзи и угрожающе шипела», — говорится в сообщении.

Прибывшие по указанному адресу спасатели поймали летучую мышь, посадили ее в коробку и вывезли в лесопарковую зону в районе зоопарка, где и выпустили на свободу.



