Подписка AMEDIATEKA Home of HBO изменила название

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Подписка AMEDIATEKA Home of
HBO в видеосервисе Wink изменила название на AMEDIATEKA.
Как сообщает Ростелеком, изменение произошло по инициативе правообладателя. При этом состав подписки не изменился.
Подписка AMEDIATEKA включает 4 тысячи фильмов и сериалов и четыре телеканала — AMEDIA Hit, Amedia Premium, A1 и A2 HD.
В составе подписки такие сериалы HBO как «Игра престолов», «Убивая Еву», «Сплетница»,
«Сцены из супружеской жизни», а также премьеры других сериалов одновременно со
всем миром. Кроме того, в подписке есть фильмы от HBO: «Рассказ», «Черчилль»
и другие.
Стоимость подписки — 399 рублей за первый
месяц, далее — по 599 рублей за месяц.