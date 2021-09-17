Подписка AMEDIATEKA Home of HBO изменила название

Подписка AMEDIATEKA Home of HBO в видеосервисе Wink изменила название на AMEDIATEKA.

Как сообщает Ростелеком, изменение произошло по инициативе правообладателя. При этом состав подписки не изменился.

Подписка AMEDIATEKA включает 4 тысячи фильмов и сериалов и четыре телеканала — AMEDIA Hit, Amedia Premium, A1 и A2 HD.

В составе подписки такие сериалы HBO как «Игра престолов», «Убивая Еву», «Сплетница», «Сцены из супружеской жизни», а также премьеры других сериалов одновременно со всем миром. Кроме того, в подписке есть фильмы от HBO: «Рассказ», «Черчилль» и другие.

Стоимость подписки — 399 рублей за первый месяц, далее — по 599 рублей за месяц.