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Подписка AMEDIATEKA Home of HBO изменила название

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подписка AMEDIATEKA Home of HBO в видеосервисе Wink изменила название на AMEDIATEKA. 

Как сообщает Ростелеком, изменение произошло по инициативе правообладателя. При этом состав подписки не изменился.

Подписка AMEDIATEKA включает 4 тысячи фильмов и сериалов и четыре телеканала — AMEDIA Hit, Amedia Premium, A1 и A2 HD.

В составе подписки такие сериалы HBO как «Игра престолов», «Убивая Еву», «Сплетница», «Сцены из супружеской жизни», а также премьеры других сериалов одновременно со всем миром. Кроме того, в подписке есть фильмы от HBO: «Рассказ», «Черчилль» и другие.

Стоимость подписки — 399 рублей за первый месяц, далее — по 599 рублей за месяц.   

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