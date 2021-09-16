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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Неисследованное ранее средневековое городище нашли в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Шилкинский отряд Института археологии и этнографии СО РАН обнаружил в юго-восточной части Забайкалья средневековое городище 1-2 тысячелетия новой эры.

В начале прошлого века забайкальские краеведы, перечисляя древние «городки» на Шилке, не только упомянули, но и дали краткое описание укрепленного поселения в районе села Горбицы. Но археологи не могли обнаружить крупного городища, известного краеведам в начале 20 века..

«Мы поднялись на узкую плоскую вершину одной из возвышенностей левого берега Шилки в нескольких километрах выше устья реки Горбицы, где и был обнаружен новый объект археологического наследия Забайкальского края. Обследование городища показало, что оно прекрасно сохранилось», — написал начальник Забайкальского археологического отряда ИАЭТ СО РАН Сергей Алкин.

На площади городища отсутствуют видимые следы археологической шурфовки, которые наблюдали ученые на всех других подобных памятниках Шилкинской системы городищ. Очевидно, что археологи его ранее не посещали.

Это единственное укрепленное поселение, столь удачно расположенное в естественным образом защищенном месте, что его создателям не потребовалось сооружать мощную систему фортификации. Валы и рвы имеются, но только на ограниченной части периметра.

«Всего зафиксировано три десятка западин от крупных жилищ-полуземлянок. В их расположении видна четкая линейная планировка поселения, вероятно, с общественным пространством в его центральной части», — написал Алкин.

Ученые датировали городище рубежом первого-второго тысячелетия новой эры и связали его с миграцией в Забайкалье тунгусоязычного населения, известного как археологическая культура мохэ.

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Забайкалье #История #Наука
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