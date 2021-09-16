НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пропавшую в Новосибирске девочку нашли

Источник:
Sibnet.ru
432 0
Фото: © Sibnet.ru

Пропавшая в Октябрьском районе Новосибирска девятилетняя школьница найдена живой и здоровой, сообщил Sibnet.ru в четверг представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

Девятилетняя девочка ушла на прогулку и не вернулась вечером в среду. На ее поиски бросились волонтеры.

«Девочка найдена, жива, здорова. Гуляла возле дома, сегодня утром ее обнаружила воспитатель детского сада», – сказал собеседник.

Он добавил, что девочка доставлена в отдел полиции, с ней проводится беседа. Пока не известно, где ночевала школьница.

Еще по теме
Семьям погибших в катастрофе L-410 перечислили 4 миллиона
Девятилетняя девочка пропала в Новосибирске
Авиакомпании «Сила» запретили летать по ночам после катастрофы L-410
Число госпитализированных после катастрофы L-410 увеличилось
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Летучая мышь залетела в новосибирский детсад
Семьям погибших в катастрофе L-410 перечислили 4 миллиона
Суд оправдал красноярца по делу о «воре в законе»
Приговор по делу об убийстве у завода Чкалова вынесли в Новосибирске
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Windows 11 станет самой быстрой операционной системой
Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
Обсуждение (0)
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об...

Иркут 69

Не только. В любой острой или непонятной для них ситуации готовятся отрубать связь... Дай им волю, так...

Nik3316

Европа же поставляет Украине газ... о чем они?)

ychuxa

збс, в случае чс просто помирайте, к вам никто не придёт и связаться вы никак не сможете, чтобы вам...
Sibnet.Ru