Пропавшую в Новосибирске девочку нашли

Пропавшая в Октябрьском районе Новосибирска девятилетняя школьница найдена живой и здоровой, сообщил Sibnet.ru в четверг представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

Девятилетняя девочка ушла на прогулку и не вернулась вечером в среду. На ее поиски бросились волонтеры.

«Девочка найдена, жива, здорова. Гуляла возле дома, сегодня утром ее обнаружила воспитатель детского сада», – сказал собеседник.

Он добавил, что девочка доставлена в отдел полиции, с ней проводится беседа. Пока не известно, где ночевала школьница.