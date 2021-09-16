Девятилетняя девочка пропала в Новосибирске

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Девятилетняя девочка не вернулась с прогулки в Октябрьском районе Новосибирска, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
По информации волонтеров, девятилетняя Валерия Ч. не вернулась с прогулки в Октябрьском районе вечером в среду.
Девочка худощавого телосложения, ростом 130 сантиметров. Была одета в белую куртку, серые штаны, кроссовки белого, салатового и розового цветов. Особая примета – родинка на подбородке.
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ychuxaзбс, в случае чс просто помирайте, к вам никто не придёт и связаться вы никак не сможете, чтобы вам...