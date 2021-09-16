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Девятилетняя девочка пропала в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Девятилетняя девочка не вернулась с прогулки в Октябрьском районе Новосибирска, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, девятилетняя Валерия Ч. не вернулась с прогулки в Октябрьском районе вечером в среду.

Девочка худощавого телосложения, ростом 130 сантиметров. Была одета в белую куртку, серые штаны, кроссовки белого, салатового и розового цветов. Особая примета – родинка на подбородке.

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