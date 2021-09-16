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Составлен список самых подорожавших футболистов чемпионата России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ФК "Динамо" Москва / CC BY-SA 3.0

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал самым подорожавшим футболистом с начала этого сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

18-летний Захарян, стоимость которого в конце мая этого года оценивалась в 4 миллиона евро, теперь стоит 9 миллионов, подсчитал Transfermarkt.de.

По 3,5 миллиона к своей стоимости прибавили одноклубник Захаряна форвард Константин Тюкавин и полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Сейчас эти игроки стоят 6,5 и 7,5 миллиона евро соответственно.

Самый дорогой футболист чемпионата России на данный момент — нападающий «Зенита» Сердар Азмун (25 миллионов евро). На втором месте расположился его одноклубник Малком (22 миллиона). Места с третьего по пятое делят полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, а также зенитовцы Вильмар Барриос и Вендел. Стоимость этих игроков оценивается в 18 миллионов.

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