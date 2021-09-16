Скорострельную САУ разработают в России на базе «Арматы»

«Уралвагонзавод» на базе унифицированной платформы «Армата» создаст тяжелую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров, сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.
«В рамках программы расширения линейки бронетехники на платформе "Армата" в дополнение к уже созданным танку, БМП и инженерной машине концерном "Уралвагонзавод" разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью», — сказал РИА Новости один из источников.
Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ.
Другой источник в «оборонке» уточнил, что «перспективная САУ на платформе "Армата" будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки "Коалиция-СВ" с повышенной скорострельностью».
«Также в рамках проекта рассматривается возможность реализации в новой САУ двуствольной башни, что обеспечит комплексу беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту», — отметил второй источник.
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