Ксения Бородина обвинила сглаз в отравлении

Телеведущая Ксения Бородина попала в больницу с симптомами отравления. Она считает, что ее сглазили подписчики.
«Показала вам шаурму, и какая-то … меня сглазила. С 4 утра стало плохо, капельницы до 12 дня», — написала Бородина в Instagram.
Неизвестно, всерьез ли Бородина верит в сглаз или пошутила, но она посоветовала своим подписчикам быть более ответственными к своему здоровью. Для подстраховки она сделала Covid-тест, который оказался отрицательным.
Сейчас телеведущая находится дома и восстанавливается. Она призналась, что сутки ничего не ела, кроме сушек. Теперь вместо шаурмы она будет питаться кашей.
Uynachalnica"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об...
Иркут 69Не только. В любой острой или непонятной для них ситуации готовятся отрубать связь... Дай им волю, так...
Иркут 69Он милостиво разрешил... Ну поклон ему до земли, олицетворению бога на земле 😀
ychuxaзбс, в случае чс просто помирайте, к вам никто не придёт и связаться вы никак не сможете, чтобы вам...