Ксения Бородина обвинила сглаз в отравлении

Телеведущая Ксения Бородина попала в больницу с симптомами отравления. Она считает, что ее сглазили подписчики.

«Показала вам шаурму, и какая-то … меня сглазила. С 4 утра стало плохо, капельницы до 12 дня», — написала Бородина в Instagram.

Неизвестно, всерьез ли Бородина верит в сглаз или пошутила, но она посоветовала своим подписчикам быть более ответственными к своему здоровью. Для подстраховки она сделала Covid-тест, который оказался отрицательным.

Сейчас телеведущая находится дома и восстанавливается. Она призналась, что сутки ничего не ела, кроме сушек. Теперь вместо шаурмы она будет питаться кашей.