Кремль отверг возможность нового локдауна

Фото: © пресс-служба президента РФ
Российские власти не обсуждают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля, комментируя прогнозы новой волны заболеваемости коронавирусом от вирусологов, отметил, что сейчас руководство страны данный вопрос даже не поднимает.
«Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — подчеркнул Песков.
Россия вводила локдаун по коронавирусу в марте 2020 года. Тогда людей массового переводили на домашний режим работы и обучения, работа многих коммерческих предприятий была приостановлена.
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