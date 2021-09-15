Кремль отверг возможность нового локдауна

Российские власти не обсуждают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля, комментируя прогнозы новой волны заболеваемости коронавирусом от вирусологов, отметил, что сейчас руководство страны данный вопрос даже не поднимает.

«Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — подчеркнул Песков.

Россия вводила локдаун по коронавирусу в марте 2020 года. Тогда людей массового переводили на домашний режим работы и обучения, работа многих коммерческих предприятий была приостановлена.