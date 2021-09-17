Банк России выступил против криптовалют

Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов раскритиковал криптовалюты и сообщил, что регулятор обсуждает поправки в законодательство, которые расширят запрет на использование этого вида активов.

Кроме этого, Банк России также рассчитывает на введение административной и уголовной ответственность за нарушение вводимых ограничений. Заявление прозвучало на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

По словам Швецова, регулятор уже начинает работать с банками, чтобы они тормозили платежи в адрес криптовалютных бирж. Он подчеркнул, что это позволит избежать эмоциональных покупок криптовалюты россиянами.

Швецов назвал рынок криптовалют «большим минным полем» и добавил, что «есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль».

Представитель Центробанка подчеркнул, что регулятор скептически относится к покупкам криптовалюты как к инвестициям и выступает против доступа к ним для неквалифицированных инвесторов.