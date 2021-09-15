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Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Разработчик-энтузиаст выпустил шутер от первого лица Q1K3, главной особенностью которого является объем — полноценная игра весит всего 13 КБ.

Q1K3 включает в себя два уровня, основанные на локациях из Quake, а также три вида оружия и пять типов противников. При этом в игре есть музыка и звуковые эффекты. Создатель использовал в качестве движка для своей игры JavaScript.

Поиграть в Q1K3 можно бесплатно, шутер запускается в браузере. Игру создали в рамках соревнования Js13KGames, участники которых соревнуются в создании интерактивных развлечений.

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Игры #Экшены
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