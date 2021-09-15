Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ

Разработчик-энтузиаст выпустил шутер от первого лица Q1K3, главной особенностью которого является объем — полноценная игра весит всего 13 КБ.

Q1K3 включает в себя два уровня, основанные на локациях из Quake, а также три вида оружия и пять типов противников. При этом в игре есть музыка и звуковые эффекты. Создатель использовал в качестве движка для своей игры JavaScript.

Q1K3, an homage to Quake in 13kb of JavaScript: https://t.co/tPXwwElVkf



Thanks to @NoFateNet for the music <3 pic.twitter.com/KWGTE0M9Zv — Dominic Szablewski (@phoboslab) September 13, 2021

Поиграть в Q1K3 можно бесплатно, шутер запускается в браузере. Игру создали в рамках соревнования Js13KGames, участники которых соревнуются в создании интерактивных развлечений.