Ведущий «Форта Боярд» Бурунов впервые заменил участника на испытании

Сергей Бурунов впервые выступил в качестве телеведущего в игре «Форт Боярд». Также впервые в истории игры он заменил участника на одном из экстремальных испытаний, сообщила пресс-служба канала СТС.

«Я всегда переживаю, когда вижу, как коллеги соглашаются на подобные авантюры. Всё может случиться: вывихнул ногу, упал, растянул что-то. И тогда из профессии выпадаешь на время. Есть ещё моменты, как говорит мой директор, "кармического облачка", которые происходят с определёнными людьми. Вот ни с кем не происходят, а со мной происходят. Это тоже пугало. До сих пор не понимаю, как решился», — описал Бурунов свое участие в проекте.

Во втором сезоне кроме катапульты и других известных испытаний звезд ждут также новые экстремальные челленджи: например, перевернутая комната, затопленное метро форта или телефонная будка, парящая над океаном.

Второй сезон знаменитой игры «Форт Боярд» выйдет 27 сентября в 20.00 на канале СТС.