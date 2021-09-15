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Минтруд изменит правила назначения пособий на детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство труда и социальной защиты России до конца года внесет изменения в правила предоставления пособия на детей от 3 до 7 лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет, сообщается в Instagram ведомства.

Сейчас выплаты назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода», то есть наличия у взрослых членов семьи заработка или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам.

При этом иногда причиной отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу.

«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка. Изменения будут внесены до конца года», — говорится в сообщении.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет ввели в 2020 году, затем правила предоставления помощи скорректировали. В зависимости от ситуации в семье, размер выплат может достигать 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

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