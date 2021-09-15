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Нолан разорвал отношения с Warner Bros. после 18 лет сотрудничества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © christophernolann, instagram.com/christophernolann

Режиссер Кристофер Нолан 18 лет сотрудничал со студией Warner Bros., но перестал с ней работать из-за скандала с «Доводом» и ушел в Universal Pictures. Об этом он сообщил в Instagram.

«До свидания с Warner Bros, привет, Universal», — прокомментировал он свой уход. Причины этому появились еще в конце прошлого года.

В декабре 2020 года студия Warner Bros. приняла решение выпускать крупные релизы одновременно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max. С режиссерами это решение не обсуждалось.

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«Это очень-очень неприятно. Настоящий развод. Нельзя так относиться к людям, которые много вложили в свои фильмы. Они заслужили, чтобы с ними посоветовались и обсудили, что будет с их проектами», — цитирует Deadline Кристофера Нолана.

Warner Bros. выпустила такие масштабные проекты Нолана как «Интерстеллар», «Начало», «Темный рыцарь» и «Престиж». Но последний — «Довод» — пришлось выпускать во времена пандемии. Он рано попал на цифровые площадки, обеспечив слишком маленькую кассу для проекта такого масштаба.

Следующей работой Нолана будет фильм о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере и его роли в разработке атомной бомбы во время Второй мировой войны, распространением которого займется уже Universal Pictures.

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