Коровы упали в обморок из-за прыжка Тома Круза на съемках «Миссии»

Инцидент с упавшими в обморок коровами произошел в Великобритании во время съемок фильма «Миссия невыполнима 7».
В одной из сцен фильма персонаж Тома Круза прыгает из вертолета с парашютом в пригороде, называемом «Озерный край». Во время трюка съмочная группа включала скремблирующие устройства, которые должны были обезопасить актера от дронов, сообщает издание The Sun.
Устройства издавали ультразвук, и он оказался настолько мощным, что подействовал на животных в округе. Несколько десятков коров, пасшихся на поле, упали в обморок. Никто из животных не пострадал, и после выключения техники коровы пришли в себя.
Сюжет седьмой части фильма «Миссия невыполнима» пока не разглашается, но в Сети уже обсуждают множество экшен сцен с участием Тома Круза. Премьера «Миссии» запланирована на сентябрь 2022 года.
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