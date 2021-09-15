НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой

Источник:
Sibnet.ru
213 0
Фото: © правительство РА

Регулярные авиарейсы свяжут в будущем столицы республик Алтай и Тува. Такую возможность обсудили на встрече глава Горного Алтая Олег Хорохордин и бывший глава Тувы Шалбан Кара-Оол.

«Для увеличения транспортной доступности в перспективе планируется рассмотреть организацию межрегионального авиасообщения по маршруту Горно-Алтайск – Кызыл, соединив столицы двух регионов», — сказано в сообщении правительства Алтая.

Они также обсудили возможность строительства дороги между Кош-Агачем и Монгун-Тайгой длиной 120 километров.

«Этот проект востребован. Он выгоден как жителям, так и сибирскому бизнесу. Мы развиваем тему международного коридора и международного статуса таможенного пункта на территории Тывы. Со стороны Монголии также развивается асфальтовая дорога, которая ведет к границе России. Поэтому ваша инициатива о поддержке строительства дороги между двумя республиками имеет важнейшее значение», – сказал Кара-Оол.

Еще по теме
Авиакомпании «Сила» запретили летать по ночам после катастрофы L-410
Компания Дерипаски предложила решение с аэропортом в Шерегеше
Новосибирские власти добавят на маршруты 150 автобусов перед МЧМ-2023
Строительство нового терминала аэропорта началось в Томске
смотреть все
Республика Алтай #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Туристов оштрафовали за надпись на алтайских скалах
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Свалки, на которые омич жаловался Путину, начнут ликвидировать
Сибирские ученые предложили использовать рассолы против сорняков
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Солнечную систему наводнили неизвестные объекты
Windows 11 станет самой быстрой операционной системой
Жюри «Голоса 60+» овациями встретило 97-летнего участника
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом
Путин разрешил его критиковать
Мировой долг обновил исторический максимум
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об...

cre

Ничего не понятно: сейчас нельзя лишать/ограничивать людей средствами связи. Особенно во время ЧС.Неужели...

Иркут 69

Не только. В любой острой или непонятной для них ситуации готовятся отрубать связь... Дай им волю, так...

ychuxa

збс, в случае чс просто помирайте, к вам никто не придёт и связаться вы никак не сможете, чтобы вам...
Sibnet.Ru