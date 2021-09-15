Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой

Регулярные авиарейсы свяжут в будущем столицы республик Алтай и Тува. Такую возможность обсудили на встрече глава Горного Алтая Олег Хорохордин и бывший глава Тувы Шалбан Кара-Оол.

«Для увеличения транспортной доступности в перспективе планируется рассмотреть организацию межрегионального авиасообщения по маршруту Горно-Алтайск – Кызыл, соединив столицы двух регионов», — сказано в сообщении правительства Алтая.

Они также обсудили возможность строительства дороги между Кош-Агачем и Монгун-Тайгой длиной 120 километров.

«Этот проект востребован. Он выгоден как жителям, так и сибирскому бизнесу. Мы развиваем тему международного коридора и международного статуса таможенного пункта на территории Тывы. Со стороны Монголии также развивается асфальтовая дорога, которая ведет к границе России. Поэтому ваша инициатива о поддержке строительства дороги между двумя республиками имеет важнейшее значение», – сказал Кара-Оол.