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Свалки, на которые омич жаловался Путину, начнут ликвидировать

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Ликвидация двух свалок в Омске, на которые жаловались президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии, начнется в 2022 году, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«На прямой линии люди из Омска с вами поднимали вопрос по свалкам. С губернатором эта тематика отработана», – сказал Козлов на совещании главы государства с правительством и руководством «Единой России».

С 2022 года начнется рекультивация двух свалок в Центральном и Советском округах Омска общей площадью почти 45 гектаров. Еще две находятся на стадии проектирования, добавил Козлов.

В августе во время визита в Омск вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что рекультивация свалок в Омске обойдется примерно 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.

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