Сибирские ученые предложили использовать рассолы против сорняков

Ученые Красноярского аграрного университета изучают возможность использования природных рассолов (растворы поваренной соли) для замены химпрепаратов в борьбе с сорными растениями, сообщает Красноярский краевой фонд науки.

«Использование химических гербицидов приводит к быстрому появлению устойчивых к ним сорных растений, и проблема возникает снова. Необходимо понимать, что применение средств химической защиты приводит к стерилизации почвы: из нее исчезает так необходимая для здоровой экосистемы микрофлора. Такая защита может привести к тому, что однажды на полях просто не появятся всходы. Поэтому исследования, направленные на поиск природных соединений, обладающих гербицидной активностью, и изучение их действия на почву и растения, становятся все актуальнее», — сказала доктор биологических наук Наталья Кураченко.

Использование природной соли в качестве гербицида имеет многовековую историю. Но детальных научных исследований о влиянии соли с гербицидной активностью на растения и почву нет. Поэтому предложенный учеными проект получил высокую экспертную оценку и стал одним из победителей грантового конкурса Красноярского краевого фонда науки.

«Полученный грант позволил провести исследования на полях яровой пшеницы, которые показали эффективность использования раствора природной соли совместно с прилипателем – средством, задерживающим гербицид на растениях и не позволяющим обильным осадкам смывать его в почву», — сказала руководитель проекта Ольга Ульянова.

По ее словам, как результат, возросло количество продуктивных стеблей пшеницы, увеличилась длина колоса и урожайность. Однако соли имеют накопительный эффект, поэтому исследования будут продолжены для полной оценки влияния раствора на агрохимические свойства и агрофизическое состояние почвы.