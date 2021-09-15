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ТНТ раскрыл подробности новой «Битвы экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТНТ

Новый, 22-й сезон «Битвы экстрасенсов» выйдет на ТНТ 25 сентября, к шоу присоединится известный иллюзионист Илья Ларионов в качестве нового ведущего, сообщила пресс-служба канала.

«Опыт в моей профессии иллюзиониста даст мне понять, обладает ли человек необычным даром или же обманывает меня, используя какие-то трюки или приспособления. А я знаю их абсолютно все, даже самые последние новинки. Я буду справедливым ведущим», — цитирует Ларионова ТНТ.

Чтобы попасть в новый сезон претендентам предстоит пройти традиционные испытания: «Ширма» и «Багажник». В этот раз их ждет немало сюрпризов на этапе кастинга. Ведущий Илья Ларионов проговорился, что один из участников его очень удивил.

«Я уже видел на отборочном испытании, как один участник трижды нашел в багажнике машины человека, мне хотелось его обнять. При том, что моя задача была всячески его сбивать. Но если ты, действительно, обладаешь даром, сбить тебя невозможно», — сказал он.

Первый выпуск 22-й «Битвы экстрасенсов» покажут 25 сентября в 19.30 на канале ТНТ.

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