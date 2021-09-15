Идрис Эльба вернется к роли Лютера в полнометражном фильме

Полнометражный фильм «Лютер» будут снимать Netflix и BBC, главную роль, как и в сериале, сыграет актер Идрис Эльба.

Сценарий фильма написал Нил Кросс, автор всех пяти сезонов «Лютера», который выходил на Netflix с 2010 года, сообщает Hollywood Reporter. Режиссером выступит Джэми Пэйн, снявший все четыре эпизода последнего сезона.

Детективный сериал «Лютер» рассказывает об инспекторе Джоне Лютере, который обладает выдающимися способностями в раскрытии преступлений. Из-за своей одержимости работой и сложностей личной жизни он нередко совершает противозаконные поступки.

Подробности сюжета фильма пока не разглашаются, но известно, что главному герою – детективу Джону Лютеру – придется столкнуться с двойной угрозой.