Статую Будды установили на горе Догээ в Кызыле

Священную статую Будды высотой 9 метров установили на пьедестал в Кызыле на высоте почти тысячи метров над уровнем моря. Священный памятник виден с любой точки тувинской столицы.

Ранее буддийские ламы выступили с инициативой строительства в окрестностях Кызыла самой большой в России позолоченной статуи Будды Шакьямуни. По первоначальному замыслу статуя предполагалась высотой в 40 метров.

Но по совету проектировщиков для большей сейсмоустойчивости памятника, строители решили, что монумент будет высотой 9 метров. Строительные работы проходили силами добровольцев из числа верующих. Проект благословил Далай-лама XIV.