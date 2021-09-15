Статую Будды установили на горе Догээ в Кызыле

Священную статую Будды высотой 9 метров установили на пьедестал в Кызыле на высоте почти тысячи метров над уровнем моря. Священный памятник виден с любой точки тувинской столицы.
Ранее буддийские ламы выступили с инициативой строительства в окрестностях
Кызыла самой большой в России позолоченной статуи Будды Шакьямуни. По
первоначальному замыслу статуя предполагалась высотой в 40 метров.
Но по совету проектировщиков для большей сейсмоустойчивости
памятника, строители решили, что монумент будет высотой 9 метров. Строительные
работы проходили силами добровольцев из числа верующих. Проект благословил
Далай-лама XIV.