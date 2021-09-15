Киев пригрозил Европе прекратить транзит газа через Украину

Киев может оптимизировать газотранспортную систему Украины (ГТС) и в результате Европа может лишиться транзита газа через украинскую территорию, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Основной риск для энергетической безопасности Европы заключается в российском проекте «Северный поток — 2», сказал Галущенко на встрече госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом.

По его словам, перенаправление потоков голубого топлива якобы спровоцирует дефицит газа в некоторых странах этой части света. «Если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке», — приводит РИА слова Галущенко.

«ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», — отметил Галущенко.

Утверждается, что ГТС Украины сейчас недозагружена, она обладает значительными резервными мощностями в объеме более ста миллиардов кубометров в год.