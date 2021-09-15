НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Киев пригрозил Европе прекратить транзит газа через Украину

Источник:
РИА Новости
238 1
Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Киев может оптимизировать газотранспортную систему Украины (ГТС) и в результате Европа может лишиться транзита газа через украинскую территорию, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Основной риск для энергетической безопасности Европы заключается в российском проекте «Северный поток — 2», сказал Галущенко на встрече госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом.

По его словам, перенаправление потоков голубого топлива якобы спровоцирует дефицит газа в некоторых странах этой части света. «Если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке», — приводит РИА слова Галущенко.

«ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», — отметил Галущенко.

Утверждается, что ГТС Украины сейчас недозагружена, она обладает значительными резервными мощностями в объеме более ста миллиардов кубометров в год.

Еще по теме
Россия заявила о готовности поставлять водород в Европу
Нормативы для включения отопления предложили пересмотреть
Сибирские ученые начали искать золото в Приморье по новому методу
Глава «Лукойла» объяснил, почему нефти нельзя стоить выше $100
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Авиакомпании «Сила» запретили летать по ночам после катастрофы L-410
Статую Будды установили на горе Догээ в Кызыле
Проект метро в Красноярске отправили на доработку
Локоть назвал дату начала отопления в Новосибирске
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Солнечную систему наводнили неизвестные объекты
Windows 11 станет самой быстрой операционной системой
Жюри «Голоса 60+» овациями встретило 97-летнего участника
Обсуждение (1)
Картина дня
Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом
Путин разрешил его критиковать
Мировой долг обновил исторический максимум
Киев пригрозил Европе прекратить транзит газа через Украину
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об...

Drronum

Потянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.

cre

Ничего не понятно: сейчас нельзя лишать/ограничивать людей средствами связи. Особенно во время ЧС.Неужели...

Иркут 69

Не только. В любой острой или непонятной для них ситуации готовятся отрубать связь... Дай им волю, так...
Sibnet.Ru