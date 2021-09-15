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Проект метро в Красноярске отправили на доработку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Проект строительства метро в Красноярске находится в стадии доработки, решение по нему еще не приняли, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.

«Приняли решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, была подготовлена хорошая комплексная программа. По метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску», — сказал Хуснуллин.

В июле Хуснуллин говорил, что вполне реально к 2025 году построить метро в Красноярске. При этом на тот момент проект был еще не доработан, он давал поручение представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства. Ранее стоимость оценивали в 114 миллиардов рублей.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 миллиард рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту «Чистый воздух». Сейчас проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.

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