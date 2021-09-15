Пенсионеры поделились, на что потратят «путинскую» выплату

Российские пенсионеры в основном потратят полученную в сентябре соцвыплату от государства на продукты и лекарства или положат деньги на накопительный счет, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».

По инициативе президента РФ Владимира Путина в сентябре все российские пенсионеры получат единовременную госвыплату в размере 10 тысяч рублей.

Около 25% потратят деньги на первоочередные нужды — лекарства, продукты. Порядка 20% россиян старше 60 лет положат деньги на сберегательный счет или отложат на будущие необходимые нужды, цитирует РИА Новости исследование «Юником 24».

Еще 15% пенсионеров потратят деньги на покупки, которые собирались сделать, но откладывали по причине экономии — это бытовая техника, мебель, телевизоры, сотовые телефоны. Чуть более 12% опрошенных сообщили, что направят полученные средства на помощь детям и внукам или купят им подарки.

Каждый десятый пенсионер собирается потратить выплату на ремонт, причем из них более 70% ответили, что направят их на работы на дачных участках. Около 8% респондентов потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств, которые имеют перед банками и микрофинансовыми организациями. Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос и пока не приняли решение, куда потратят полученные средства.