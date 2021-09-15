Локоть назвал дату начала отопления в Новосибирске

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Отопительный сезон начнется в Новосибирске с 20 сентября, сначала тепло дату в больницах, детсадах и школах, сообщил мэр города Анатолий Локоть в соцсетях.
«Отопительный сезон начнется с 20 сентября. В первую очередь
к теплу подключат социальные, медицинские и детские учреждения», — написал Локоть.
По его словам, запуск отопления в многоквартирных домах
может занять некоторое время — управляющим организациям необходимо отладить
систему подачи.
В прошлом году отопительный сезон начался 22 сентября. Отопление подключали всему городу неделю.