Локоть назвал дату начала отопления в Новосибирске

Отопительный сезон начнется в Новосибирске с 20 сентября, сначала тепло дату в больницах, детсадах и школах, сообщил мэр города Анатолий Локоть в соцсетях.

«Отопительный сезон начнется с 20 сентября. В первую очередь к теплу подключат социальные, медицинские и детские учреждения», — написал Локоть.

По его словам, запуск отопления в многоквартирных домах может занять некоторое время — управляющим организациям необходимо отладить систему подачи.

В прошлом году отопительный сезон начался 22 сентября. Отопление подключали всему городу неделю.