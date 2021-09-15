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Локоть назвал дату начала отопления в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Отопительный сезон начнется в Новосибирске с 20 сентября, сначала тепло дату в больницах, детсадах и школах, сообщил мэр города Анатолий Локоть в соцсетях.

«Отопительный сезон начнется с 20 сентября. В первую очередь к теплу подключат социальные, медицинские и детские учреждения», —  написал Локоть.

По его словам, запуск отопления в многоквартирных домах может занять некоторое время — управляющим организациям необходимо отладить систему подачи.

В прошлом году отопительный сезон начался 22 сентября. Отопление подключали всему городу неделю. 


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