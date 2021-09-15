Сход вагонов в Забайкалье привел к загрязнению воды и уголовному делу

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязнения воды топливом после схода вагонов в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

Могочинская транспортная прокуратура провела проверку по факту столкновения 4 августа на 6615 километре перегона Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги двух грузовых поездов.

В результате столкновения допущен сход пяти вагонов с опрокидыванием цистерн, груженных опасным грузом — топливом для реактивных двигателей (авиационный керосин). По предварительным данным, из перевернутых цистерн вытекло не менее 90 тонн авиационного топлива, которое проникло в почвенный слой и грунтовые воды.

Причиной столкновения стало несанкционированное вмешательство работников Зиловской дистанции сигнализации, централизации и блокировки в схему сломавшегося железнодорожного светофора. Так, работниками установлены временные перемычки и создана цепь подпитки реле, не предусмотренная схемой работы светофора. В результате светофор показал разрешающий сигнал и поезд, следуя на перегон, столкнулся с другим железнодорожным составом.

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных и подземных вод, повлекшее причинение существенного вреда животному, растительному миру, рыбным запасам), части 1 статьи 254 УК РФ (загрязнение и порча земли вредными продуктами нефтеперерабатывающей деятельности, повлекшее причинение вреда окружающей среде).

В рамках уголовного дела будет установлен размер причиненного окружающей среде ущерба для его дальнейшего взыскания с виновных.