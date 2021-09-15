Сторонников террористической организации задержали в Красноярском крае

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли деятельность запрещенной в России террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад», двоих ее сторонников задержали, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на
территории Красноярского края пресечена деятельность сторонников
террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад», — говорится в
сообщении.
Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского
региона прибыли в Красноярск для распространения на территории края
террористической идеологии и вербовки местных жителей. В их отношении
возбуждены уголовные дела по статье 205.1 УК РФ («содействие террористической
деятельности») и по статье 205.2 УК РФ («публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности»). Оба заключены под стражу.