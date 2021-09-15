Жительница Красноярска погибла при сходе ледника на Домбае

Две женщины погибли во время похода на Домбае из-за схода ледника, среди них была жительница Красноярского края.
Обрушение части ледника произошло в Алибекском ущелье во вторник. Под сход на высоте 2, 2 тысячи метров попала группа из шести туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Двое погибли. Это 47-летняя жительница Красноярска и 27-летняя москвичка. Еще одна женщина пострадала.
«Спасатели транспортировали женщину, которая пострадала при обрушении в районе ледника Алибек, и передали бригаде скорой врачей. Погибшие переданы сотрудникам правоохранительных органов. С пострадавшими работаю психологи», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии.
По словам гида группы, женщины отошли на опасное место, чтобы сделать фотографии. Он их предупредил, что это опасно.
«Как они зашли фоткаться, буквально, наверное, секунд 30, начали выходить — и в этот момент упал булыжник… Я этот момент увидел, и, когда они уже выходили, я подбежал, крайнюю хотел быстро-быстро так, короче, тянул ее, но этот булыжник догнал все равно, — рассказал Mash Gor гид Радмир Рамазанов.
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