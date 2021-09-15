НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирск вошел в топ криминальных городов России

Источник:
Sibnet.ru
331 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирск занял второе место в рейтинге самых криминальных городов России по версии аналитиков сервиса Numbeo, который исследует криминальную ситуацию по всему миру.

Исследователи проанализировали ситуацию за первую половину 2021 года. Самым криминальным городом РФ признали Екатеринбург.

Новосибирск оказался на втором месте. Третью строчку занял Санкт-Петербург. В прошлом рейтинге в тройку лидеров вместо него входил Ростов-на-Дону. Москва оказалась в рейтинге 2021 года на четвертом месте.

Показатели, которые посчитали для российских городов, в международном рейтинге оцениваются как умеренные, высокого уровня преступности ни один из них не достигает.

Еще по теме
Сторонников террористической организации задержали в Красноярском крае
Мошенники стали подменять номера телефонов
Тело скульптора нашли в новосибирском отеле Marriott
МВД рассказало о самых распространенных схемах мошенничества
смотреть все
Новосибирск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сход вагонов в Забайкалье привел к загрязнению воды и уголовному делу
Сторонников террористической организации задержали в Красноярском крае
Жительница Красноярска погибла при сходе ледника на Домбае
Новосибирск вошел в топ криминальных городов России
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Зеленский посчитал возможной войну России и Украины
Солнечную систему наводнили неизвестные объекты
Windows 11 станет самой быстрой операционной системой
Обсуждение (1)
Картина дня
Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом
Путин подтвердил тесный контакт с инфицированным чиновником
Россия наказала Twitter и Facebook
Жириновский потерял штаны во время дебатов
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
21
Путин допустил уход на карантин
21
Путин ушел на самоизоляцию
Sibnet.Ru