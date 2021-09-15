Новосибирск вошел в топ криминальных городов России

Новосибирск занял второе место в рейтинге самых криминальных городов России по версии аналитиков сервиса Numbeo, который исследует криминальную ситуацию по всему миру.

Исследователи проанализировали ситуацию за первую половину 2021 года. Самым криминальным городом РФ признали Екатеринбург.

Новосибирск оказался на втором месте. Третью строчку занял Санкт-Петербург. В прошлом рейтинге в тройку лидеров вместо него входил Ростов-на-Дону. Москва оказалась в рейтинге 2021 года на четвертом месте.

Показатели, которые посчитали для российских городов, в международном рейтинге оцениваются как умеренные, высокого уровня преступности ни один из них не достигает.