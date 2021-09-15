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Первые кадры из «Аллеи кошмаров» с Брэдли Купером появились в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Кадры из нового фильма Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», в котором снялись Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Брэдли Купер и Руни Мара,  опубликовало американское издание Vanity Fair.

Лента основана на одноименном романе Уильяма Линдси Грэшема. Фильм расскажет о бывшем работнике карнавала, который выдает себя за телепата в Нью-Йорке в 1940-х годах. Однажды он сталкивается с женщиной-психиатром, которая пытается раскрыть его обман и мошенничество.

«У меня в фильме не будет никакого артефакта. Не будет штор-жалюзи, закадрового голоса, детектива в фетровой шляпе, который бродит по мокрым улицам. Я хотел воссоздать вселенную романа, довольно грязную и жестокую, но по-своему волшебную», — цитирует Vanity Fair режиссера.

Фильм выйдет на экраны 27 января 2022 года. В нем, помимо Купера, Бланшетт, Дефо и Мары (они сыграют мошенника-иллюзиониста, психиатра, владельца карнавала и девушку главного героя соответственно), появятся Тони Коллетт, Дэвид Стрэтэйрн и Рон Перлман.

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