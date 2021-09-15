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Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден в телефоном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину встретиться лично, но тот отклонил предложение, об этом узнали западные СМИ от анонимных источников.

Организованное по американской инициативе общение продолжалось полтора часа. Это была всего лишь вторая беседа лидеров США и Китая за время пребывания Байдена в нынешней должности. Первая прошла семь месяцев назад, 10 февраля, приводит ТАСС материал Financial Times.

Байден предложил встречу с целью вывода из тупика отношений между Вашингтоном и Пекином. Но источники сообщили, что вместо этого Си Цзиньпин настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты придерживались менее агрессивной риторики в отношении КНР.

Источники не приходят к какому-то единому выводу о том, чем может быть продиктовано нежелание Пекина организовывать такой саммит. При этом упоминаются риски для здоровья, связанные с коронавирусом. Так, указывается на то, что Си Цзиньпин не покидал Китай с января 2020 года. Тогда, еще до начала пандемии, он посетил Мьянму.

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