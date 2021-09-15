Вышел трейлер сериала Netflix «Уборщица. История матери-одиночки»

Новый сериал Netflix «Уборщица. История матери-одиночки» рассказывает о матери, которая пытается оградить своего ребенка от нищеты.

По сюжету молодая женщина Алекс сбегает от мужа из-за домашнего насилия. Став матерью-одиночкой, она ищет работу, но ее принимают только на должность уборщицы. Чтобы уберечь себя и свою дочь Мэдди от бедности, Алекс принимается за дело.

В сериале снимается Маргарет Куэлли («Однажды… в Голливуде») в роли Алекс. В актерский состав «Уборщицы» также входят Ник Робинсон («С любовью, Саймон»), Аника Нони Роуз («Принцесса и лягушка»), Трейси Вилар («Планета Ка-Пэкс»), Билли Берк («Сумерки»), Энди МакДауэлл («День сурка»).

Шоураннером и сценаристом выступила Молли Смит Метцлер. Марго Робби и Джон Уэллс также стали исполнительными продюсерами сериала наряду с Метцлер и Лэнд. Режиссерами первого сезона стали Джон Уэллс, Зинга Стюарт, Лила Нойгебауэр, Хелен Шейвер и Куйен Трэн.

Все 10 серий «Уборщицы. Истории матери-одиночки» выйдут на Netflix 1 октября.