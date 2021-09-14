Путин подтвердил тесный контакт с инфицированным чиновником

Президент России Владимир Путин подтвердил контакт с заболевшим коронавирусной инфекцией человеком из своего близкого окружения.

«Он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день, очень близко», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин также назвал свое общение с заразившимся коронавирусом чиновником «естественным экспериментом», который продемонстрирует работу на практике вакцины «Спутник V». «Посмотрим, как реально сработает», — отметил он.

Ранее стало известно, что Путин уйдет на самоизоляцию из-за того, что среди людей в его окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом. При этом глава государства уже сдал ПЦР-тест на COVID-19 и получил отрицательный результат.