Регистрация автомобиля в ГИБДД потребует нового документа

При постановке на учет в ГИБДД автомобиля, купленного на вторичном рынке, потребуется диагностическая карта, следует из поправок в закон о техосмотре. При этом новый документ попросят предъявить, только если машина старше четырех лет.

«Единая Россия» 14 сентября внесла в Госдуму законопроект, который призван отменить обязательный техосмотр для всего частного автотранспорта и перевести его на добровольную основу.

Если закон примут, то прохождение процедуры техосмотра для автомобилей и мотоциклов старше четырех лет останется обязательным только при определенных условиях. Его нужно будет проходить при постановке на учет, замене агрегатов и внесении изменений в конструкцию.

Если речь идет о покупке автомобиля моложе четырех лет, новому собственнику на пункт техосмотра ехать не придется — регистрацию в ГИБДД можно будет пройти без диагностической карты.