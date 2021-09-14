Интернет и мобильную связь заблокируют во время ЧС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об ограничении любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Согласно проекту постановления, приоритетными пользователям интернета и мобильной связи на время ЧС станут Минобороны, Росгвардия, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, а также все остальные ведомства, отвечающие за работу во время чрезвычайной ситуации.
При этом ограничения для остальных пользователей не должны приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, из-за которых могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации, отмечается в документе.
Минцифры планирует отработать вопросы приоритетного использования сетей связи, приостановления или ограничения их использования, в ходе тренировок с операторами связи, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Предполагается, что нововведение вступит в силу в марте 2022 года.
olegdark229Опричников надо кормить чтобы царя защищали! Налогоплательщики за все заплатят!
Egorka72Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.
DrronumПотянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.
RS1981Незалежность по украински.... она такая.....