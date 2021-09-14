Интернет и мобильную связь заблокируют во время ЧС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об ограничении любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, приоритетными пользователям интернета и мобильной связи на время ЧС станут Минобороны, Росгвардия, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, а также все остальные ведомства, отвечающие за работу во время чрезвычайной ситуации.

При этом ограничения для остальных пользователей не должны приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, из-за которых могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации, отмечается в документе.

Минцифры планирует отработать вопросы приоритетного использования сетей связи, приостановления или ограничения их использования, в ходе тренировок с операторами связи, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Предполагается, что нововведение вступит в силу в марте 2022 года.