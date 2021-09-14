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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ сэкономил миллион на колпачках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © YouTube-канал «На заводе»

АвтоВАЗ унифицировал колпачки для колес автомобилей, это позволит производителю экономить около 1 миллиона рублей в год.

Для разных комплектаций использовались два вида колпачка колеса. Свой для версии Luxe и Comfort и свой для комплектации Exclusive. Была вероятность, что оператор ошибется при комплектовке, рассказывается в сюжете на YouTube-канале «На заводе».

Инженеры предложили распространить один вид колпачков на все комплектации. Нововведение начало действовать с июня.

Это решение позволит экономить 88 рублей с одного автомобиля. В годовом выражении экономический эффект составит порядка 1 миллиона рублей, что в компании посчитали «ощутимым экономическим эффектом».

Тема: Русские машины
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